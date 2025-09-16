先週、県内でも始まった日米共同訓練に参加していた米海兵隊員がおととい14日、南大隅町内で物損事故を起こしていたことが分かりました。県は米軍関係者の事件事故などが発生した場合の速やかな情報提供を要請していましたが、今回、国から連絡があったのは事故発生の1日たってからでした。

県によりますと、南大隅町で14日夕方、米海兵隊員が運転するレンタカーが、道路脇のガードパイプに接触する事故を起こしました。けが人はいませんでしたが、米軍から九州防衛局に連絡があったのは、事故から1日たった15日の夕方でした。

その後、九州防衛局が鹿児島県警に通報したということです。県警は発表事案にあたらないとして、事故の発生時刻や場所など詳しいことを明らかにしていません。

県内では今月11日から、全国各地で始まった陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練が行われていて、事故を起こした海兵隊員も訓練に参加していました。

県に対し九州防衛局は「事故は訓練時間外に起きた」と話しています。

県は、国に対し、訓練前に文書で米軍関係者の事件事故が発生した場合、速やかな情報提供を要請していました。しかし今回、事故の連絡があったのは、発生から1日たってからでした。

