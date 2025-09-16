¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸õÊäÃÏÁªÄê¤Î»þ´ü¼¨¤µ¤ì¤º¡¡Ä´ººÈñ¤Ê¤É3800Ëü±ß»Ù½Ð¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¼¯»ùÅç»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸õÊäÃÏ¤ÎÁªÄê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢16Æü¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¸õÊäÃÏÁªÄê¤Î¸øÉ½»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤¬¤á¤¶¤¹¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸õÊäÃÏ¤¬Çò»æ¤ËÌá¤Ã¤Æ1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡¢2016Ç¯ÅÙ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç3800Ëü±ß¤Î»ö¶ÈÈñ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Äá»ÔÄ¹¤Ï¼¯»ùÅç»ÔÍ¿¼¡Ïº¤Î¼¯»ùÅç¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤¬½»µÈÄ®15ÈÖ³¹¶è¤Ø°ÜÅ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È±öÅÄÃÎ»ö¤È¤È¤â¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸õÊäÃÏÁªÄê¤Î¸øÉ½»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ï¼¨¤»¤Ê¤¤¤¬ÁªÄêºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¼Äá»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸©¤È¤ÎµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
