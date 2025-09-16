注目の若手俳優の1人、高石あかりさん（※「高」＝はしごだか）が、兵庫県姫路市の鉄鋼メーカー・大和工業の新CMで力強く“鉄の魅力”を伝えています。CMは8月4日からYouTubeで公開され、関西・東京では8月11日よりテレビでも放映中です。

大和工業の新CMに登場した、高石あかりさん

CMは3本シリーズで構成され、高石さんは全長約6メートルのH形鋼をイメージした木製オブジェの前に登場。「リサイクル編」では、「リサイクル素材ってなんだと思う？プラ？紙？……いや、鉄でしょ」と語り、鉄の持続可能性をアピール。「曲がったことが大嫌い編」では「ブレない、折れない、曲がったことが大嫌い。鉄、つよ」とクールに述べ、鉄の真っすぐさと企業姿勢を重ねた演出に。「強くしなやかに編」では「熱くなる 強くなる 何度でも生まれ変われる……あっ、鉄の話」というコメントとともに、鉄スクラップを手に微笑む姿が印象的。いずれも、「鉄と、ずっと Yamato」というキャッチコピーで締めくくっています。

高石さんは2002年生まれ。映画『ベイビーわるきゅーれ』で初主演を果たし、2023年にはTAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞。ドラマ『御上先生』『アポロの歌』やNetflix『グラスハート』など話題作への出演も続き、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』では声優も担当。今秋放送予定のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』ではヒロインを務めます。

高石あかりさん

CMは、大和工業が80年以上鉄と向き合ってきたまっすぐな思いを、高石さんの表情とせりふで表現した内容。鉄の強さやしなやかさ、何度でも生まれ変われる可能性を印象的に伝えています。



動画は大和工業公式YouTubeで視聴可能。詳細は特設サイトでチェックできます。