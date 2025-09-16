Ìð¸ý¿¿Î¤¡¡¥â¡¼Ì¼¡£ÎòÂå¥ê¡¼¥À¡¼½¸¹ç¡ª¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎòÂå¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ìð¸ý¤ÏÃæß·Íµ»Ò¡¢ÈÓÅÄ·½¿¥¡¢¹â¶¶°¦¡¢Éèµ×Â¼À»¡¢À¸ÅÄ°áÍüÆà¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿OG¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸½Hulu¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌ¤Íè¤âWow Wow ¥ê¡¼¥À¡¼²ñµÄ¡×¤Ç¶¦±é¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤è¡¡Â¿²á¤®¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿wÄÁ¤·¤¯¥Ô¥ó¥¯Ãå¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¿ÍÃ£¡¡¤º¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤³¤Î´¶¤¸ËÜÅöÉÔ»×µÄ¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×°¦¤òµ¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¼Ì¿¿¤Þ¤À¤¢¤ë¤ç¡¡¸«¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ª´ñÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£