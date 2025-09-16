¡ÖÂÄ¤í¤»¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡©¡×ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬Ç¥¿±3¤«·î¤ÈÃÎ¤ê¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤¬Ç¥¿±3¤«·î¤ÈÃÎ¤ê¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä
¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ç¸µ¥«¥Î¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸µ¥«¥Î¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¡£¸µ¥«¥Î¤ÏÀÎ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÅ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¸µ¥«¥Î¤«¤éÆÍÁ³¡Ø»ä¡¢Ç¥¿±3¤«·î¤À¤Ã¤Æ¡Ù¡ØÂÄ¤í¤»¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡Ä¡©¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â²¶¤ÏºÊ¤ÈÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ ¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£