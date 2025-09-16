町野修斗所属のボルシアMG、セオアネ監督の解任を発表「彼とともに流れを変えられる確信を持てない」
FW町野修斗が所属するボルシアMGは15日、ジェラルド・セオアネ監督(46)の解任を発表した。リザーブチーム(U-23)を率いるオイゲン・ポランスキ監督(39)が暫定でトップチームを指揮する。
セオアネ監督は2023年7月にボルシアMGの指揮官に就任した。今季は初陣となったDFBポカール1回戦のアトラス・デルメンホルスト(5部)戦こそ3-2で制したが、ブンデスリーガは開幕3試合で1分2敗(0得点5失点)の16位と低迷。昨季を含めると10試合未勝利となっている。
スポーツディレクターのローランド・ビルクス氏は「シーズン序盤を徹底的に検証した結果、監督交代が必要だという結論に達した」と説明。「シーズンをまたいでブンデスリーガ10試合連続勝利なしという状況で、ジェラルドとともに流れを変えられるという確信を持てなくなってしまった」と続けている。
また、ライナー・ボンホフ会長は「ジェラルドは困難な状況でチームを引き受け、クラブの方針に沿って歩み、チームの成長プロセスを推し進め、安定させてくれた。しかしながら、シーズン終盤は我々が期待したものとは異なり、今季のスタートも同様だった。今、新たな刺激を与えるという決断は正しいものだ。これまでの尽力に感謝するとともに、今後の彼のキャリアと私生活での幸運を祈っていると」とコメントした。
セオアネ監督は2023年7月にボルシアMGの指揮官に就任した。今季は初陣となったDFBポカール1回戦のアトラス・デルメンホルスト(5部)戦こそ3-2で制したが、ブンデスリーガは開幕3試合で1分2敗(0得点5失点)の16位と低迷。昨季を含めると10試合未勝利となっている。
また、ライナー・ボンホフ会長は「ジェラルドは困難な状況でチームを引き受け、クラブの方針に沿って歩み、チームの成長プロセスを推し進め、安定させてくれた。しかしながら、シーズン終盤は我々が期待したものとは異なり、今季のスタートも同様だった。今、新たな刺激を与えるという決断は正しいものだ。これまでの尽力に感謝するとともに、今後の彼のキャリアと私生活での幸運を祈っていると」とコメントした。