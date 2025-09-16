「宇宙開発」が１５位、政府が宇宙組織の体制強化に動き出す＜注目テーマ＞ 「宇宙開発」が１５位、政府が宇宙組織の体制強化に動き出す＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ データセンター

３ 下水道

４ 半導体

５ 核融合発電

６ 国土強靱化

７ 量子コンピューター

８ 蓄電池

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 防衛



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「宇宙開発」が１５位となっている。



宇宙開発は世界的に国を挙げての取り組みが顕著な分野であり、日本政府もこれに追随する形で注力の構えにあり、株式市場でも投資テーマとして折に触れてクローズアップされる。自民党の総裁選が事実上スタートする中、次期総裁の有力候補の一人とみられる高市早苗前経済安全保障担当相が宇宙分野にも注力する方針を明示していることから、高市トレードの対象としても注目度が高い。



そうしたなか、直近では政府が来年度から内閣府の宇宙組織の体制拡充を目的に、定員をこれまでの倍増となる６０人に増員し、弁護士や技術者など専門人材の登用を目指す計画にあることが報じられており、関連銘柄の株価を刺激する材料として改めてマーケットの関心を集めている。日本は欧米並みに宇宙開発を国が主導する体制を確立する方向にある。関連予算についても来年度は今年度から４割アップとなる６０００億円程度の確保を念頭に置いているもようだ。



関連銘柄としては主力どころではＩＨＩ<7013.T>や三菱重工業<7011.T>が挙げられるが、そのほか、ＱＰＳ研究所<5595.T>やアストロスケールホールディングス<186A.T>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A.T>、セック<3741.T>、ＩＭＶ<7760.T>なども注目される。



出所：MINKABU PRESS