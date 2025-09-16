9月20日（土）よる9時に第10話（最終回）を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ「放送局占拠」。

この度、武装集団の“妖（あやかし）”チームの“アマビエ”役のともさかりえ、“唐傘小僧”役の駿河太郎、“化け猫”役の入山杏奈、“河童”役の柏木悠（超特急）、“天狗”役の芝大輔（モグライダー）、“がしゃどくろ”役の瞳水ひまり、“座敷童”役の齊藤なぎさがクランクアップ。約4カ月にわたる撮影の感想を語った。

●ともさかりえ

日テレの土曜9時枠は若い頃からお世話になっていて、またこの時間に帰ってくることができて非常に感慨深く、懐かしいスタッフさんもいて（音声担当のスタッフを見て）30年前も一緒にやっていて。本当にたくさんの人が楽しみにしている作品に関わることができて、とっても楽しい時間でした。またどこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。

●駿河太郎

（撮影に）入った時はこんなに前髪長くなかったんですけど、インしてから（お面を）取るまでの間に時間があり、伸びていって結果こういうなんかとっても唐傘（小僧）みたいな髪型になっちゃいました（笑）。（ドラマの収録は）ほぼサブコンで、もうちょっとみんなと絡みたかったと思います（笑）。ずっと続いている（占拠シリーズ）だけあって、現場の空気感も翔くん筆頭にいい空気感が流れて楽しませていただきました。ありがとうございました。

●入山杏奈

潜入兄妹からのご縁があって二度めましてのスタッフさんもいて、またこういったご縁で皆様と一緒にお仕事できる時が来たらいいなと思います。精進します！ 本当にありがとうございました。

●柏木悠（超特急）

（今まで）見ていたシリーズに携われるっていうことがすごく嬉しくて、妖側でお面をつけた状態で芝居というのは初めてだったので、難しさもあったんですけど、お姉ちゃん（入山杏奈）はじめ皆さんが優しく接してくださって楽しい現場でした。また皆さんとどこかでお会いできたらうれしいなと思います。ありがとうございました。

●芝大輔（モグライダー）

連続ドラマが初めてだったので、いろいろ勉強させていただいて楽しかったです。

「（がしゃどくろと）本当に兄妹みたいね」なんて言ってもらうこともあって本当に嬉しかったです。うちには息子と娘がいるんですけど、僕の番組なんて見向きもしてこなかったのが、天狗をやりだしてから本当にハマって。もうドラマのセリフ全部言うぐらい好きで見てるんですけど、ちょっと前から、自分の屁のことを“VTガス”と呼ぶようになって（笑）。個人的には僕の家庭の居場所を作っていただいたと感謝しております。残りもあると思いますが、放送楽しみにしてます。ありがとうございました。

●瞳水ひまり

自分がずっと見ていた占拠シリーズに出られると思ってなくて、すごい緊張したんですけど、お面かぶって、刺されて、撃ったりとか、いろいろ大変な1日だったんですけど、撮影はすごく皆さん温かくて本当に楽しく撮影させていただきました。ありがとうございました。

●齊藤なぎさ

撮影期間は本当に楽しかったです。現場でも皆さんがすごく温かく、この現場が大好きでした。明日から撮影がないと思うとすごく寂しいです。

スタッフさんやキャストの皆さんがたくさん話しかけてくださり、優しく見守ってくださったので、こうやって最後まで走り切ることができました。

忽那翡翠、そして座敷童を演じることができて、とってもとっても幸せだったなと思います。

まだ放送もありますし、撮影が続くと思うので、全力で私も応援しております。本当に長い期間ありがとうございました。

●「放送局占拠」Huluオリジナルストーリー配信！

9月20日（土）最終回の放送後から「放送局占拠」Huluオリジナルストーリー全2話を配信。詳細は最終回放送後明らかに！

●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中

“青鬼”や武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる！ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って、ゴムやひもを通せば完成。色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！投稿された画像をキャスト＆スタッフが楽しみにしています。

ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html

●最終回のストーリーは…

「そこまでです、武蔵刑事」――。すべてを裏で操る“傀儡子”の正体を突き止めた武蔵（櫻井翔）。しかしその直後、バディを組んだはずの“青鬼”大和（菊池風磨）が本性を現し、武蔵にナイフを突きつける――「銃を渡してください、武蔵刑事」。武蔵に協力すると見せかけ、土壇場で裏切った大和。その目的は…!?

一方、爆死の危機が迫る人質たち。恐れをなした都知事候補・沖野（片岡礼子）が、ついに重い口を開いた――「傀儡子は……屋代警備部長です！」。しかし、屋代（高橋克典）は、“がしゃどくろ”（瞳水ひまり）に撃たれ裕子（比嘉愛未）の懸命の処置もむなしく息をひきとった。叔父を亡くした本庄（瀧内公美）は怒りに震え、指揮本部には衝撃が走る…。

そんな中、“般若”伊吹（加藤清史郎）が最後の放送を開始！“傀儡子”は本当に屋代なのか!? 伊吹が仕掛けた“最大の装置”が発動する…。武蔵が突き止めた真相とは!? 最後、これまで見た景色がガラッと変わる、驚愕の最終回！

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

Huluでは「放送局占拠」最新話まで、“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」、同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。

Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

