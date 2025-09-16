Stray Kids¡ßJ.Y.Park¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡ªÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²÷µó¡õ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ï¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡Ö¥Ï¥Ë¥Ô¥ê¤Î¥Ï¥°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î²÷µó¤ÎÃ£À®¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎHAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤ÈFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
①¥¹¥¥º¤ÈJ.Y. Park¤¬7ºîÏ¢Â³¥Ó¥ë¥Üー¥ÉNo.1¡õ¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡¡②¡È¥Ï¥Ë¥Ô¥ê¡É¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¯ ③2024Ç¯¤ËJ.Y. Park¤¬Åê¹Æ¤·¤¿5ºîÏ¢Â³1°Ì¤ò½Ë¤¦¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥¹¥¥º¡¢7ºîÏ¢Â³¡ÖBillboard 200¡×1°Ì¡ªÁ´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤òÃ£À®¡ª
Stray Kids¤¬´Ú¹ñ¤Ç8·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ï¡¢9·î6ÆüÉÕ¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯¤Î¡ØODDINARY¡Ù¤«¤é7ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÆ±¥Á¥ãー¥È¤Ç¡ÈÁ´À¤³¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¡É¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¤³¤Î²÷µó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎJ.Y. Park¡Ê¥¸¥§¥¤¥ï¥¤¥Ñー¥¯¡Ë¤È¶¦¤Ë½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤¬¡¢Stray Kids¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥êー¥Àー¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÎý½¬Ãå»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¸åÎó¤Ç¤Ï¶âÈ±¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Î´Ö¤«¤é¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¤Î½â¤ò·Ç¤²¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡È1st TIME IN BILLBOARD HISTORY¡É¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥´ー¥ë¥É¤Î½â¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖKARMA¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î¼Ì¿¿¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê2ÃÊ¥±ー¥¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥±ー¥¤òÁ°¤Ë´î¤Ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤È¡¢½ËÊ¡¥àー¥ÉËþÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â³¤¯¡£
ºÇ¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ï¥ó¤È15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡ÖHAPPY BIRTHDAY¡×¤Î²Î¤Ç½Ë¤¦¥·ー¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬°ì½ï¤Ë²Ð¤ò¿á¤¾Ã¤·¡¢¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²÷µóÃ£À®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ë¥Ô¥ê¡Ê¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¥Ï¥°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¡È¥Ï¥Ë¥Ô¥ê¡É¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¯¡Ø2kids Room¡ÙEp.11
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎYouTube¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ±µéÀ¸¤Î¥Ï¥ó¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç¥Èー¥¯¤¹¤ë¡Ø2kids Room¡ÙEp.11 ¤¬¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£