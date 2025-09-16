BTS RM¤¬¶äÈ±¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ªV¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡©¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡Ö¶äÈ±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÉ±ÍÍ¥Ý¥¸ÁèÃ¥Àï!?¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥áー¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤¿BTS RM / ②BTS¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢RM¤Î¥Ðー¥¹¥Çー²èÁü
¢£BTS RM¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¡©
9·î12Æü¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿RM¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ËçÌÜ¤Ï¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÆâ¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤Ç¡¢RM¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¶ä¿§¤Ëµ±¤¯Ã»È±¤òÌµÂ¤ºî¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢Èà¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥È¤ä¹©·ÝÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£5ËçÌÜ¤Ç¤ÏÈ±¤ò¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤ËÀ÷¤á¤ëÁ°¤Î¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤RM¤Î»Ñ¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¹¥Èー¥êー¥º¤ÇRM¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤â¤³¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖRM VS JIN Àï¤Ã¤ÆÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë!!¡×¡Ö¶äÈ±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤～¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¿§¤âÃ»È±¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÇÉ¼êÈ±¹¥¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥à¤µ¤ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ªÉ±ÍÍ¥Ý¥¸ÁèÃ¥Àï!?¡×¤È¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£