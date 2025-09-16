北浜ＣＰ、今期経常を45％上方修正

北浜キャピタルパートナーズ <2134> [東証Ｓ] が9月16日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の3.4億円の黒字→4.9億円の黒字(前期は6億円の赤字)に44.7％上方修正した。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）売上高につきましては、本日公表の「株式会社トラストコーポレーションの連結子会社化に関するお知らせ」に記載のとおり連結子会社を追加したことや、2025年９月８日付「太陽光発電所に係る発電設備等の仕入及び販売に基づく売上及び利益計上に関するお知らせ」で開示しました新規投資案件の取組等により、売上高を今回55,893百万円に修正いたしました。それに伴い、営業利益及び経常利益につきましては、今回の業績予想数値が前回発表予想数値を上回る結果となる見通しです。（２）親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、上記の特別利益計上等が主な要因で、今回の業績予想数値が前回発表予想数値を上回る結果となる見通しです。（３）１株当たり当期純利益につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の予想数値の変動により、今回の業績予想数値が前回発表予想数値を上回る結果となる見通しです。上記の業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、 今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

