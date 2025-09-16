Jの新たなシグネイチャーモデル2機種がフェンダーから発表された。2025年10月13日（月・祝）より受注開始となり、完成納期は2026年10月頃の予定だ。

登場するのは『Limited Edition Masterbuilt J Precision Bass®King’s Red Sparkle』と『Limited Edition Masterbuilt J Precision Bass®PJ, King’s Red Sparkle』の2機種で、グレッグ・フェスラーが手掛けた完全数量限定のリミテッドモデルとなる。ひとつはアッシュボディ、もうひとつはアルダーボディにPJピックアップ搭載という仕様だ。

新モデルは、King’s Red Sparkleという名の鮮烈なレッドカラーで、これまで同様にHeavy Relic加工が施されている。2ピースのセレクトアッシュボディにリバースヘッド＆’57 Soft “V”シェイプ（7.25インチラジアス）のメイプルネック、ホセフィーナ・カンポス（カスタムショップのマスターピックアップワインダー）によるHand-Wound 62 Precision Bass®Pickupを搭載というスペックだ。同時発売のもうひとつのバリエーションは、2ピースセレクトアルダーボディにCustom Shop Josefina Hand-Wound Vintage Jazz Bass®Pickupを増設したPJスタイルとなる。

◆ ◆ ◆

“赤”という色は、自分にとって特別で、象徴的なカラー。今回のKing’s Red Sparkleは、そんな“赤”をあらためて全面に打ち出したくて、グレッグ・フェスラーにオーダーして作ってもらいました。フェンダーのベースを使わせてもらうようになってから、その長い伝統や歴史、そして変わらない情熱と信念に対して、どう自分らしく向き合っていくかを常に考えてきました。これまでリリースしてきたBlack Gold、Champagne Goldといったモデルを重ねる中で、それぞれの個性を自分のサウンドとして体得してきた確かな実感があります。だからこそ今回、満を持して“赤”に挑みました。自分の音楽人生の中でも大きな意味を持つこの色を、フェンダーのベースに託したかったんです。

J

◆ ◆ ◆

Jとの仕事はいつも刺激的で価値のある経験となっています。彼は非常に明確なアーティスティック・ビジョンを持っており、今回の“King’s Red Sparkle”では、その大胆で象徴的なカラーを、時代を超えて力強さを放つ形で具現化したいと考えました。ヘヴィレリック加工からハンドワウンドのピックアップに至るまで、すべてのディテールに彼のサウンドとステージ プレゼンスを反映させています。彼と共にこのモデルを作り上げられたことを誇りに思いますし、プレイヤーの皆さんがこの楽器から放たれるエネルギーを感じていただけることを楽しみにしています。

グレッグ・フェスラー（Fender Custom Shop マスタービルダー）

◆ ◆ ◆

King’s Red Sparkle