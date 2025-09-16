『102回目のプロポーズ』武田鉄矢＆せいや、撮影現場で息ぴったり メイキングが解禁
俳優・浅野温子と武田鉄矢によって1991年に放送されたフジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編が俳優・唐田えりか×せいや（霜降り明星）によって連続ドラマ『102回目のプロポーズ』（全12話）として、フジテレビでの地上波放送・FOD独占配信される。16日には本作の主人公・星野光（唐田）の父・達郎を演じる武田鉄矢と企画・鈴木おさむ氏が、16日放送のフジテレビ系情報番組『サン！シャイン（月〜金 前8：14〜9：50）でクランクインを迎えたばかりの本作について見どころを語った。
【写真】『101回目のプロポーズ』当時の画像…若かりし頃の浅野温子＆武田鉄矢
本作は、『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）は本当に結婚していた…。続編では、「101回目」ファンの方にも懐かしみながら楽しめる、単なるラブストーリーにとどまらない、笑って泣けるヒューマンラブストーリー。
『サン！シャイン』では、9月某日に行われたクランクインの様子が紹介され、メインキャスターの谷原章介から「クランクイン、おめでとうございます。」と声をかけられると、武田鉄矢は「やはり、着慣れたスポーツウェアを着たような、そんな気分になるんですよ。」と、久しぶりに『101回目のプロポーズ』の達郎になりきった感想を語った。
クランクインは、９月某日に都内で達郎の営む建築会社のシーンからスタート。リハーサルから武田のアドリブが多く飛び出した。その後も、撮影は順調に進行中。太陽（せいや）がよく訪れる居酒屋のシーン撮影では、前日に33歳の誕生日を迎えたせいやを現場で祝福した。
リハーサル中に監督からの合図で、その場にいた出演者・スタッフ全員から「お誕生日おめでとうございます！」と声をかけて、みんなでハッピーバースデーの歌を歌うと、せいやは「びっくりした！！ありがとう！うれしい！（でも）ここでー？ 三回目の段取りでー？」とサプライズのお祝いに驚きを隠せない様子だった。
