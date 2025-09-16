女優の江口のりこ（45）が15日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜後7・00）に出演。きょうだいにも会わせるほど、大の仲良しだという芸能人を明かした。

今回の放送では、江口がお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の2人、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹、「カラテカ」の矢部太郎とともに、創立100周年を迎えた「大井川鐵道」に乗り込み、飲食店を探す旅に参加した。

ロケ中に矢部は、サンドウィッチマンの富澤たけしから「江口さんと仲良いんでしょ？」と振られると「結構、昔から」と返答。江口も「20代から。この間、ライブ見に行ったね」と笑顔。米国の女性シンガーソングライター、パティ・スミスのライブに一緒に行ったといい、矢部は「“パティ・スミス”行こうって急に連絡があって」と話した。

映画で夫婦役を演じ、その後、その映画の主題歌のPVでも共演したことがきっかけで仲良くなったといい、江口は「とにかく20代の頃、頻繁に会ってました」とした。

旅の道中、江口のきょうだいの話題に。サンドウィッチマンの伊達みきおは「江口さんって兄弟いっぱいいるって聞いたんですけど」と聞くと、江口は「そうですね、5人いますね。私は下から2番目。矢部さん会ったことあるよね、だいたい。2番上のお兄以外は会ってるかな」と告白。伊達が「え？嘘？なんで？」と驚き。江口は双子の下であることを明かしつつ「双子の（姉の）旦那さんも会ったことあります」。

これには伊達も「もう家族付き合いじゃないですか！」とツッコむと、「なんか知らんけど」と江口。姉夫婦は米国のオレゴン州に住んでいるといい、「お姉ちゃんとその旦那さんが、日本で何か遊びたいって言ってて。で、私どこ案内すればいいか分かんなくって、“じゃ、後楽園がいいかな”と思って。で、3人だけで後楽園行ってもなあと思ったから、矢部さん誘った」と明かした。