ÂçÃ«æÆÊ¿VS¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬53¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º

¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡¢3ËÜº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë1°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£
¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï¤½¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÊÑ²½µå¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢Âè53¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
4ËÜº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£
¤³¤³¤Ï¸«Æ¨¤·¤Î»°¿¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÁ°¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ë¤«¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£