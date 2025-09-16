元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。大ヒット中の映画「国宝」に「ハマらなかった」と自身に話した“唯一の芸能人”を実名告白した。

今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。

映画「国宝」の話題になり、矢作が「みんながほめ過ぎたものには“後乗り”できないのよ。あまりにも褒めちゃうと後乗りできなくなるから、あんまり褒めないでほしいんだよね。だって全員が全員、“いい”って言ってるものってさ、もうキツくない？ 『国宝』が流行ってなかったら観に行くよ。そりゃ。そんなに“いい”って言われたら面白いに決まってるんだから」などと私見を語った。

佐久間氏はそれを受け「俺も観ましたけどすごい映画です。観て、“俺はいまいちハマらなかった”って俺に言ってたのは伊集院（光）さんだけです」とタレント伊集院光の発言を紹介した。

それを聞いた矢作は「さすがだね〜」と返答。佐久間氏は「伊集院さん以外は全員（佐久間氏に対し）“ハマった”って言ってました。（伊集院は、ハマらなかった理由について）“歌舞伎が大好きすぎて、ちょっとここが歌舞伎としては…って思って、イヤな見方になっちゃった”って。メイクルームで俺がメイクしてたら隣に伊集院さん座って“佐久間君、俺、佐久間君のおすすめしてた『国宝』ハマんなかったわ”って言った後、ラジオのフリートークみたいなのが始まって。その伊集院さん以外は（『国宝』を）けなしてる人見たことない」などと続けた。