Anna (Vo)、Toki (G / ex. Aldious)、Miho (B / ex. LOVEBITES)、Kano (Dr)からなるZilqyが始動する。“メタル”というワールドワイドな共通言語を武器に、日本から世界に向けて4人組グローバル女性メタルバンドの誕生だ。

◆Zilqy (ジルキー) 画像

Zilqyは11月5日に1st EP『Vacant Throne』をリリースするほか、12月10日に代官山Space Oddでお披露目ライヴ＜Start The Fire＞を開催する。この発表にあわせて同EP収録曲より「Carry On」のMVティザーも公開となった。

そのサウンドは、洋楽テイストに邦楽メロディーを織り交ぜ、エレクトロミュージックとのグルーヴによる“ポスト メロディック ニューメタル”をアイデンティティとしたもの。バイリンガルシンガーAnnaの伸びやかかつ表現力豊かな歌声が、Toki、Miho、Kanoの放つヘヴィかつラウドなサウンドに乗って届けられる。

メンバー個々の技量の高さはキャリアに裏付けられている。Tokiは、8月13日に東京・豊洲PITで無期限活動休止ライヴを行ったAldiousのギタリストとして日本のガールズメタルシーンを切り拓いたパイオニア的存在でもある。ベースのMihoは、2021年までLOVEBITESのメンバーとして活動、世界最大のメタルフェスと呼ばれる＜Wacken Open Airや英国フェス＜Download Festival＞へ出演をするなど世界で活躍してきた存在だ。

そしてドラムのKanoは、全身を駆使したドラミングが圧巻。ラウド系にとどまらず、ラテン音楽やジャズ、ポップスなど多彩なバックグラウンドとダイナミクスコントロールが魅力だ。ヴォーカルのAnnaは、幼少期に海外生活を経験、ネイティヴな英語力と幅広い音楽経験を持つなど、洋楽と邦楽を越境する世界基準のバイリンガルシンガーだ。

▲Anna (Vo)

▲Toki (G / ex. Aldious)

▲Miho (B / ex. LOVEBITES)

▲Kano (Dr)

1st EP『Vacant Throne』はバンドの新たな挑戦が結晶となった作品集。サウンドプロデュースとアレンジには、元TOTALFATのKuboty、Crystal LakeのドラマーGaku、NYにて音楽活動を開始し幅広いジャンルのアーティストへ楽曲提供を行うToshi-Fj、次世代メタルコアを牽引するギタリストMackyを迎えた。

ミックスとマスタリングはオーストラリアのメルボルンを拠点にするLance Prencが担当。同氏は、Polaris、Alpha Wolf、Thornhill等を手掛けるなど、メタルコアやヘヴィメタルに特化したエンジニアであり、日本のアーティストではPaleduskやPrompts、Crystal Lakeなども担当している。

楽曲配信は、SLAYER、ANTHRAX、TESTAMENTなど世界的なメタルアーティストを取り扱うレコードレーベルのNuclear Blastと、ディストリビューションのリーディングカンパニーのBelieveが連携。エクストリームミュージック系の楽曲配信を専門とするBLOOD BLASTより全世界に向けてデジタルリリースを行う予定だ。

そして、マネジメントはジャパニーズメタルバンドの数々を輩出してきたデンジャークルーレコードを前身として現在も数多くのアーティストを手掛けるMAVERICK所属となる。

1st EP『Vacant Throne』の予約受付、東京・代官山SpaceOddにて開催される初ライヴ＜Start The Fire＞のチケットオフィシャル最速先行は本日9月16日正午より。なお、初ライヴ＜Start The Fire＞は、メディアを招いての公開記者会見を含むプレミアムなお披露目イベントになるとのことだ。

■1st EP『Vacant Throne』

2025年11月5日(水)発売

【完全限定盤】DCCA-165 4,950円(税込)

・特殊スリーブ仕様

・24Pブックレット付き

【一般流通盤】DCCA-166 2,750円(税込)

※完全限定盤はMAVERICK STOREにて購入可能

MAVERICK STORE https://www.maverick-stores.com/zilqy/

※一般流通盤は全国CD ショップにて発売

▼CD収録曲 ※完全限定盤／一般流通盤 共通

01 Carry On

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, MACKY, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

02 Disguise

Written by Zilqy, Toshi-Fj, URU

Arranged by Toshi-Fj, URU, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

03 Bleeding Love

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

04 Cannonball

Written by Zilqy, Kuboty

Arranged by Toshi-Fj, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

05 Realize

Written by Zilqy, Toshi-Fj

Arranged by Toshi-Fj, MACKY, Kuboty, Gaku (Crystal Lake)

Produced by Toshi-Fj

■＜Zilqy 1st LIVE「Start The Fire」＞

2025年12月10日(水) 東京・代官山SpaceOdd

open18:15 / start19:00

▼チケット

5,500円(税込み・整理番号付・ドリンク代別)

【オフィシャル最速先行】

受付開始：2025年9月16日(火)12:00〜

受付URL：https://eplus.jp/zilqy/

