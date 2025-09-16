東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。

6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。

1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞った。バーは揺れたものの、落ちることなく新記録が誕生。国立に大歓声が降り注ぎ、デュプランティスは雄叫びを上げた。

すると、真っ先に駆け寄ったのがエマノイル・カラリス（ギリシャ）だ。

デュプランティス以外で唯一6メートル00に成功した。金メダルを目指し、6メートル10、6メートル15と1回目失敗でバーを上げ、最後は6メートル20に挑戦。失敗して銀メダルとなった。

それでも、盟友の世界新挑戦を助走路から少し離れたところで見守り、達成の瞬間、喜びながら飛び跳ね、いの一番に抱きついた。試技の合間には隣に座って小型扇風機でデュプランティスをサポートする心優しい一面もあった。

特に献身的なサポートは中継にも映り、X上には「こういうのほんといいよね」「これテレビで見てて好きだった」「ほのぼのしてて素敵」「トップクラスの選手の人格の素晴らしさを感じる。泣ける」「いいヤツじゃん」などの声があった。



（THE ANSWER編集部）