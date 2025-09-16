東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）は8分35秒90で8位。最終盤で接触したケニア選手が物議をかもしている中、レース後の三浦の行動が感動を呼んでいる。

史上初の表彰台が、確かに視界に入っていた。スローペースの決勝はラスト1周のスパート合戦に。日本の大エース・三浦は懸命に駆けたが、銅メダルのセレム（ケニア）に1秒34及ばなかった。

物議となっているのが、ラストの接触だ。最終障害を越えた三浦は、セレムに後ろから押されたような形になり、バランスを崩した。その後もセレムの左手が三浦の右手と当たって再びバランスが崩れ、失速した。

このシーンにファンから疑問の声が噴出する一方、TBS中継に映りこんだ三浦の行動が感動を呼んでいる。メダルに届かなかった悔しさが残る中、三浦はゴール後に手渡された日の丸を丁寧に畳みながら、テレビのインタビューエリアに向かっていた。

このシーンを目撃したファンからは「三浦龍司選手、レースも素晴らしかったが、その後ファンからの日の丸を掲げた後に綺麗にたたむ姿が印象的でした」「記録とかもすごいけど、日の丸とかも、本当にいつも丁寧に扱ってるのが、すっごい素敵だなあ」「日の丸を丁寧に畳む姿が素敵」「日の丸の旗を丁寧に畳んでる 美しい姿だなと思った」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）