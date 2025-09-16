ゴディバ、CLAMPと初コラボ！カードキャプターさくら、xxxHOLiC...人気キャラがチョコやタンブラーに登場
【モデルプレス＝2025/09/16】ゴディバ ジャパンは、4人の創作集団CLAMPとコラボレーションした4商品を、2025年10月1日（水）より全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて、数量・期間限定販売する。なおオンラインショップでは、9月17日（水）午前10時より一部商品の先行予約を開始する。
今回のコラボレーションでは、CLAMP作品の人気キャラクターたちが、作品を超えてゴディバに集合。ラインナップはチョコレートコレクション「ゴディバ×CLAMP コレクション」と、「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」、およびチョコレートドリンク「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」の4商品。
コラボレーションにあたり、「カードキャプターさくら」の木之本桜、大道寺知世、「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」の小狼、「ちょびっツ」のちぃ、「xxxHOLiC」の壱原侑子、四月一日君尋、「魔法騎士レイアース」の獅堂光が、ゴディバショップの制服をイメージしたコスチュームを着こなすCLAMP描き下ろしビジュアルも公開された。
・ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント
ファンなら絶対手に入れたいのが、「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」。パッケージは4粒入、8粒入でそれぞれ異なるデザインだ。
注目は、CLAMPが描き下ろした“ミニキャラ”の木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、獅堂光などのオリジナルのプリントチョコレートと、モコナをかたどったチョコレート。それぞれのキャラクターごとに異なるフレーバーで、見た目も味も楽しめるのが嬉しい。
また、同梱されているリーフレットの二次元バーコードを読み取ると、ARカメラでオリジナルフレームの記念撮影も楽しめる。
・ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット
ゴディバのカップアイス4種類と、オリジナルデザインの保冷バッグがセットになった「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」。保冷バッグは、今回の描き下ろしビジュアルをデザイン。ちょっとした買い物やランチバッグとしても使えそうな素材感だ。
・ゴディバ×CLAMP「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」
ゴディバの定番ドリンク、ショコリキサーもコラボ仕様に。ミルキーな甘さとコーヒーのほろ苦さが絶妙なモカフレーバーの「ホワイトモカ ショコリキサー」には、「ゴディバ×CLAMP」の限定スリーブがついてくる。
さらに、コラボ限定のタンブラーがセットになった「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」も登場。タンブラーのデザインは、コラボレーション仕様のキャラクターたちが描かれた、ファンにはたまらないアイテムだ。
なお全国のゴディバショップ、GODIVA cafeでコラボ商品いずれかを含む税込3,240円以上を購入すると、描き下ろしビジュアルのオリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼント。ステッカーは全5種類。一会計につき1点までとなる。（オンラインショップでは先行予約特典）
さらに、GODIVA cafeみなとみらい店では、スペシャルなウィンドウディスプレイも登場する。（modelpress編集部）
取り扱い先：ゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップ
販売期間： 2025年10月1日（水）より数量・期間限定販売
※ゴディバ オンラインショップでは、9月17日（水）午前10時より一部商品の先行予約を開始
※取扱商品は店舗により異なる
