ABEMAÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ß¥ËT¤Ç¤Ø¤½½Ð¤·¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤ÆåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¡¢ÂçÃÀ¥¿¥¤¥È¥ß¥ËT¥·¥ç¥Ã¥È
Âí»³¤Ï¡Ö½©¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Ø¤½½Ð¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1994Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¤«¤éABEMA ÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤«¤Í¤Î¤Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ß¡¼¥°¥é¥à¡ÊMi-glamu¡Ë¡×¤Ç¸Ä¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
