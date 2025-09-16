小池里奈が、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

小池里奈©光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

役者、タレント、グラビアなど多岐にわたって活躍する小池里奈が「FLASH」に登場。透明感あふれる柔肌が印象的なグラビアを披露している。また、同誌にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。

小池里奈 プロフィール

こいけ・りな

32歳。1993年9月3日生まれ。栃木県出身。T156。

2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は役者、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍し、幅広い世代から支持を得た。2017年に一時活動を休止するが、復帰。2024年にデビュー20周年を迎えた。また、11月1〜9日に、東京・新宿の紀伊國屋ホールで上演する舞台『熱海殺人事件』に出演する。チケットは絶賛販売中。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、公式Instagram（@koike_rina_93）をチェック。

FLASHデジタル写真集『やっと会えたね』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

