Snow Man・宮舘涼太、ノースリーブ＆ロンググローブの斬新な衣装で『SPRiNG』表紙に初登場
Snow Manの宮舘涼太が、9月22日発売の『SPRiNG』2025年11月号表紙と巻頭特集に初登場。斬新な衣装や、クラシックモダンな衣装などさまざまなスタイルで魅了する。
【写真】『火喰鳥を、喰う』水上恒司＆山下美月＆宮舘涼太らの仲良しオフショット解禁
国民的グループSnow Manの中でも、その“ロイヤル力”でお茶の間の心まで魅了する、エンターテインメントの権化“舘様”こと宮舘涼太。「SPRiNG」初登場となる今回、ノースリーブとロンググローブのこれまでにない斬新な衣装や、美しい形のジャケットスタイルというクラシックモダンな衣装に身を包んだ舘様のNEOな一面を届ける。
誌面では、「NEO」をテーマに、「NEOな経験」や「NEOな交友関係」など、“新しい舘様”の魅力を深掘り。「生まれ変わるのなら？」という質問には、とあるSnow Manメンバーの才能を熱望。今まで培ってきた舘様の魅力に、その才能を手に入れた瞬間「僕はとんでもない化け物になる」と豪語する。
さらに、「●●様の愛称を授けるなら？」という質問に、ACEesの浮所飛貴を推薦。「彼は、音楽、俳優、バラエティと、オールマイティにできますし、育ちのよさも感じるんです。しっかりとしゃべることができてバラエティ能力もある。歌って踊ったらカッコイイもカワイイもいける」とべた褒め。さらに「僕は『宮舘』の『舘』を取ってもらっているので、浮所も『所様（しょさま）』でもいいですね（笑）」とNEOな愛称を提案した。
また、どこか怖さを感じる、個性の強い役どころを演じた映画『火喰鳥を、喰う』についても「今まで見せたことのないような表情はもちろん、僕の乱闘シーンもあるんです。いつものロイヤルで上品な僕を想像して観に行ってしまったら、かなり衝撃を受けると思うので、覚悟のうえ、観てもらえるとうれしいです。でも、これは僕にとって可能性を広げられた“NEO”な作品となりました。これからも新たな自分、“NEO”な宮舘涼太を見せ続けていきたいですね」と熱い思いを伝えた。
Snow Man・宮舘涼太が表紙を飾る「SPRiNG」2025年11月号は宝島社より9月22日発売。
