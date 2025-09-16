日向坂46・河田陽菜、口についた“パンカス”まで愛おしい！ 2nd写真集先行カット第3弾解禁
日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定）より、先行カット第3弾が解禁された。
【写真】デンマークでハッピー笑顔 日向坂46・河田陽菜2nd写真集 先行カット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第3弾はピクニックシーン。コペンハーゲンで見つけた大人気のベーカリーの大きなシナモンロールをおいしそうに頬張りながら、ふと上目遣いでこちらを向く表情にときめく。うっかり口の周りについてしまった”パンカス”まで愛おしく映るから不思議だ。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
