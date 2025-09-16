°æ¾åË§Íº¼ç±é¡¢ºäËÜ¿¿°½¡õ¾åÇòÀÐË¨²»¤¬W¥¥ã¥¹¥È¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¾å±é·èÄê¡ª
¡¡°æ¾åË§Íº¡¢ºäËÜ¿¿°½¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯1·î¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª¡¡ºäËÜ¿¿°½¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2012Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢2013Ç¯¡¢2014Ç¯¡¢2017Ç¯¡¢2020Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¡¢ºÆ±é¤ò½Å¤Í¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¡£ÃÎÅª¤Ç¿Â»Î¡¢¤±¤ì¤É°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ã¤»üÁ±²È¡¦¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤È¡¢¸É»ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ®Ñï¤È¤·¤ÆÁïÌÀ¤Ê¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÎø¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡½é±é¤è¤ê¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤ò±é¤¸¤ë°æ¾åË§Íº¤È¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ãÌò¤Ë¤Ï½é±é¤è¤êÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤ëºäËÜ¿¿°½¡¢2022Ç¯¤è¤ê»²²Ã¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤È½é¤ÎW¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÆÂ£¤ë¡£ÉñÂæ¾å¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¿¥¤êÀ®¤¹´¶Æ°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸É»ù±¡¤ËÊë¤é¤¹18ºÐ¤Î¾¯½÷¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¡ÊºäËÜ¿¿°½¡¿¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ÈÊÙ³Ø¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¾ò·ï¤Ï¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£¼ê»æ¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌë¤Ë¸«¤¿¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÂÄ¹ÃØéá ¡È¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¡£±Æ¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï¿´¤òÌö¤é¤»¼ê»æ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£±Æ¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÃÎÀ¤¢¤ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢±Æ¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë--¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹Ìò¤Î°æ¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢º£ºî¤ò½é±é¤«¤é¶¦¤Ë±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ëºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¤È¡¢Á°²ó¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢2¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤¿¤á¤Î¹¬¤»¤ÎÈëÌ©¤¬¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¶¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥¸¥ë¡¼¥·¥ãÌò¤ÎºäËÜ¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥À¥Ç¥£¡Ù¤ËºÆ¤Ó·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤´±ï¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡Ä¡ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç100²ó°Ê¾å¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤Ã¤È¡¢½é±é¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿·Á¯¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë§Íº¤µ¤ó¡¢Ë¨²»¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÊâ¤àÀè¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¡Ø¹¬¤»¤ÎÈëÌ©¡Ù¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤È¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤ò±é¤¸¤ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡Öº£²ó¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°æ¾åË§Íº¤µ¤ó¤ÈºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¤Î¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤¬ËÂ¤°»þ´Ö¤òºÆ¤Ó¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï¤º¤Ã¤È»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âºÆ²ñ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È³Ø¤Ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¡Á2026Ç¯1·î¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Æ¾å±é¡£
