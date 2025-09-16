＜映画『NANA』公開20周年＞北海道・東京・大阪・愛知・福岡でのリバイバル上映決定
矢沢あいによる同名コミックを映画化した『NANA』が今年公開20周年を迎え、初デジタル版として北海道・東京・大阪・愛知・福岡でリバイバル上映されることが決定した。
【写真】中島美嘉の感涙投稿＆「変わらなすぎ」20年後の宮崎あおい
本作は、一見正反対に見える二人のNANAの出会いと東京での同居、20歳の恋と友情、夢と現実などを描いた青春ストーリー。カリスマ性を持ち、メジャーデビューを目指すバンドのボーカリスト、大崎ナナを中島美嘉、ごく平凡で恋が最優先のキュートな女の子・小松奈々を宮崎あおいが演じた。
ほかにも、寺島伸夫（ノブ）役に成宮寛貴、遠藤章司役に平岡祐太、高木泰士（ヤス）役に丸山智己、岡崎真一（シン）役に松山ケンイチ、一ノ瀬巧（タクミ）役に玉山鉄二、本城蓮（レン）役に松田龍平と豪華キャストが集結。
本作は、今年映画公開20周年を迎えるアニバーサリーイヤーの節目に、初のデジタルシネマパッケージ化作業を実施。7月には東京・渋谷のホワイトシネクイントにて初めてDCP素材でスクリーンに投影され、初日3日間は全回満席を記録。10〜30代前半の女性を中心に、公開当時は劇場で見る機会がなかった世代が多く来場し、話題を呼んだ。
この大盛況を受け、この度、TOHOシネマズすすきの（北海道）、TOHOシネマズ新宿（東京都）、TOHOシネマズなんば（大阪府）、ミッドランドスクエアシネマ（愛知県）、T・ジョイ博多（福岡県）、でのリバイバル上映が急きょ決定。実写版『NANA』をスクリーンで観ることのできる貴重な機会となる。
上映スケジュールなどの詳細は確定次第、各劇場HPにて掲載。
※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記
