第７３回神戸新聞杯・Ｇ２は９月２１日、阪神競馬場の芝２４００メートルで行われる。

日本ダービーで３着だったショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が中心か。ダービーでは積極的な立ち回りで見せ場十分の内容。京都新聞杯勝ちの実績もあり、ここを勝って次につなげたい。調整過程も順調で、春からの成長も感じられる。

エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は昨年の京都２歳Ｓを勝ったあとに骨折で休養。休み明けで挑んだ皐月賞は１１着だったが、前走のダービーでは後方から、メンバー最速の上がり３ハロン３３秒４の脚で５着に押し上げた。脚力は世代上位のものがあり、順調に夏を越した今回は本領発揮が期待できる。

ダービー８着のジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）もここから始動。昨年のホープフルＳで２着、不利があった皐月賞で４着と、こちらも能力は確か。２度目の２４００メートルでどんなレースができるか、今後のためにも重要な一戦になる。

２戦２勝のライトトラック（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は４頭横並びで大接戦だった白百合Ｓを勝ち切った。２着馬が続くラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３で２着に好走し、レベルも低くない。追ってから味があり、距離が延びてもむしろレースがしやすそう。３連勝で新星誕生となるか注目だ。

条件戦を勝ってきた馬にも素質がありそうな馬が多い。ジョイボーイ（牡３歳、栗東・四位洋文厩舎、父レイデオロ）はデビューから４戦、全て２４００メートル以上の長距離志向。前走の小倉２６００メートル戦も完勝で、豊富なスタミナを武器に上位進出を狙う。

キタサンブラックの半弟アルマデオロ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父レイデオロ）も地力を強化してきた。前走の積丹特別を制し、勢いに乗って参戦する。