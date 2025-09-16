◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、１点リードで迎えた５回１死一塁の第３打席は一塁・ハーパーの横を抜く二塁打で３試合連続安打とした。カーブにうまく反応した。

フィリーズの先発はＲ・スアレス投手（３０）。昨季に続いて今季も試合前の時点で１２勝を挙げている左腕で、大谷にとっては初対戦の難敵だ。初回先頭の第１打席では見逃し三振に倒れたが、３回１死三塁の第２打席は四球。今季最長の２０試合連続出塁としていた。

現地９月１５日は通算３０００安打しながら、１９７２年の大みそかに飛行機が墜落して亡くなった名選手をたたえる「ロベルト・クレメンテ・デー」。選手は胸にクレメンテの背番号２１の記念パッチをつけて出場している。

この日から３試合を戦うフィリーズには大谷と本塁打王を争うシュワバーが君臨する。今季は球宴ＭＶＰにも輝いた大砲は８月２８日（同２９日）に１試合４発という離れ業を見せ、今月９日（同１０日）にはリーグ最速で５０号到達。この日の初回には３戦連発となる５３号ソロを放ち、現時点で大谷には４本差をつけてトップを走っている。大谷は３年連続の本塁打王に向け、今回の直接対決で何とか差を縮めたいところだ。

前日１４日（同１５日）の敵地・ジャイアンツ戦では９回に遊撃と中堅の間に落ちるポテンヒット（中前打）で１９試合連続出塁とした大谷はその後エドマンの中前適時打で生還し、メジャー断トツの１３５得点目を記録。前人未到の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した昨季打ち立てた自己最多の得点記録を早くも上回った。今季球団最長となる飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の４９号ソロから２戦連発はならなかったものの、２試合連続２ケタ得点の大勝に貢献していた。