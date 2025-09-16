バレーボール女子日本代表で新エースとして注目される佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）が私服のプライベート姿を見せた。

佐藤はバレーボール女子世界選手権に出場。７日の３位決定戦で世界ランク５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗れ、４位に。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダルには一歩届かなかったが、佐藤はチーム最多３４得点と活躍。

１１日にインスタグラムで「世界バレーたくさんの応援ありがとうございました 皆さんの応援が本当に力になりました。現地タイで声援を送ってくれたファンの方やメッセージを送ってくださるファンの方のおかげで何度も救われました」と感謝し、「思い出すと今もとても悔しいです。来年必ず更に成長して戻ってきます！」と前を向いていた。

この日はストーリーズを更新し、「レイクレめぐりと〜」「家族キャンプもして〜」「美味（おい）しいものたくさん食べてリフレッシュ出来ました」とオフの姿を投稿。競技中はアップにしている髪を下ろし、ガラリと雰囲気を変えている。「ｍｏｍ」と２ショットも掲載し、「ＳＶリーグに向けて頑張ります！ みんな見にきてね」と呼びかけていた。