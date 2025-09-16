¡Úµð¿Í¡ÛºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¤¬ÀèÈ¯¡¡ÎëÌÚÂçÏÂ¤È¥Õ¥ë¥×¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¡ÄÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½£Â£Ã£ÌÁªÈ´¡Ê£±£¶Æü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢£³·³ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¸òÎ®Àï¡¦£Â£Ã£ÌÁªÈ´Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¤Î°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¡£µµÅÄ·¼ÂÀÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£
¡¡±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÂçÏÂ³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¡¢º¸¼êÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¹üÀÞ¤Ç¡¢£··î£±£¹Æü¤Ë¹üÀÞÊ¬¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÎëÌÚÂç
£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¥Õ¥ë¥×
£³ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡Ê¿»³
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÃÝ²¼
£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡µµÅÄ
£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ÁêÂô
£·ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥Õ¥§¥ê¥¹
£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÂçÄÅ
£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÅÄ¾å
Åê¼ê¡¡¥ë¥·¥¢¡¼¥Î