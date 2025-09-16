お笑いタレントの大平サブローが１６日、大阪・なんばグランド花月に隣接するＹＥＳシアターで、自身の芸歴５０周年記念ライブツアー「しっかりしたねぇ」と同記念アルバム「オレの人生こんなもの」のＰＲ会見を行った。

今年５月２１日に芸歴５０周年を迎えたサブロー。デビュー直後、１９歳だった頃に読売テレビの深夜の生番組「１１ＰＭ」に出演した際、ある年上のメイクさんにお世話になったという。「６５歳の時に（再び）お会いして「『姉さん僕も年いきましたやろ』言うたら『う〜ん、しっかりしたねぇ』と。その言葉にインパクトがありましてね」とツアータイトルの由来となった面白エピソードを語った。１１月９日のＹＥＳシアター公演で開幕し、奈良、三重、島根、岡山、和歌山も巡る（大阪以外は詳細未定）。

さらに８曲入り楽曲アルバム「オレの人生こんなもの」が１０月８日に発売される。昭和芸人たちへの憧れと自らの生きざまを歌ったタイトルナンバー「オレの人生こんなもの」と令和のホワイト社会を嘆く「アカン・アカン・アカン！」を披露。いずれも自身で作詞しており「それ（コンプライアンス）守られへんから芸人になったんですよ！」とボヤいて笑わせた。

８８年に３２歳で吉本興業を退所し、東京の芸能プロダクションに所属した思い出も振り返った。

「（９３年に）吉本に帰ってくる前にシローさんとコンビを解散しまして。その時すごい借金を事務所がしていたことが分かった。降って湧いた借金１８００万円。『えっ？』てなって。『頑張ります』言うて半分くらいにしてもらったんですけど、嫁に言うたら『家にお金４００円しかない』言うんですよ。『オマエ言えや！』言うて１０万入ってた財布から５万渡しました。嫁も嫁で我慢してたんです。その後、吉本に戻る話がポンポンと進んで『神様いるんやな』と思いました。十二指腸に潰瘍ができましたけどね」

どん底を経験してから吉本に再び拾ってもらった恩を忘れないというサブロー。「ヨイショやない。感謝です」と半世紀におよぶ芸歴の多くを支えてくれたビッグ・エージェントに深謝していた。