佐藤龍之介、W杯メンバー入りへ「この大会で活躍しないとその道はない」

今月チリで開幕するU-20ワールドカップに臨むU-20日本代表は9月16日、事前キャンプ地のパラグアイに向けて出国した。

MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）は羽田空港で取材に応じ、3ゴール3アシストと目標を明言。「A代表にもつながっていると思っているので、頑張りたいなと思います」と意気込んだ。

6月には北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選、7月にはE-1選手権でA代表を経験。「大会は優勝するチームがあるので、そこは絶対に狙っていかないといけないと思いますし、目指さないと絶対に獲れない。みんなそういう意識で来ていますし、優勝を狙っていきたいなと思います」と頂点を見据えた。

18歳ながらA代表に加えて、岡山でも主力としてチームを牽引。「A代表とJリーグのトップレベルの基準で、自分のどういうところが足りていないか分かった」と手応えととも課題も明確になった。今大会での活躍次第では、「A代表にもつながっていると思っているので、頑張りたいなと思います」と語った。

ここから約1年の飛躍次第では、来年6月に迫る代表のW杯選出も夢物語ではない立ち位置にいるが、「この大会で活躍しないとその道はないと思っています」と佐藤。「考えすぎずにやっていきたいなと思いますけど、結果と自分のパフォーマンスは意識していきたいなと思います」と森保一監督へアピールする。

取材のなかで驚いたのは、目標を聞かれて「3ゴール3アシスト」と即答したこと。そのことについて問われると、「昨日の取材でも聞かれて……」とそのときに考えたという。「聞かれたので答えるしかないなって。あまり考えていないですけどね」と笑ったが、堂々と目標を宣言する姿から自信も垣間見えた。

今大会では、クループステージで開催国のチリとも対戦。スタジアムは南米独特の雰囲気に包まれると予想されるが、「満員であればあるほど嬉しいですし、雰囲気が良ければ自分もテンションが上がっていくので」とプレッシャーを楽しむ余裕も見せる。頼もしい18歳が、世界の舞台で日本を引っ張っていく。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）