米国社会が「セックス不況」（sex recession）という現象に見舞われているとの分析が出た。特に20代の青年のうち「1年間性交渉をしなかった」と答えた割合は昨年24％に達した。

14日（現地時間）、米国の週刊誌『ニューズウィーク（Newsweek）』によれば、米家族学研究所（IFS）は最近18〜64歳の成人男女1000人を対象に調査を行った結果、週1回以上性交渉を持つたと答えた回答者は37％にとどまった。これは1990年の調査で55％が週1回性交渉を持つと答えたのに比べ18ポイント減少した数値だ。

特にこのような性交渉減少現象は若年層で顕著に表れている。IFSが引用した総合社会調査（GSS）のデータによると、過去1年間性交渉を一度も持ったことがないと答えた18〜29歳の若者の割合は2010年の12％から2024年には24％へと倍増した。

2022年のキンゼイ研究所の調査でも、Z世代の成人4人に1人はパートナーとの性交渉経験がないと答えた。

性交渉頻度の減少は単身世帯の比重増加が原因と解釈されている。実際、結婚の有無にかかわらず恋人と同居していると答えた18〜29歳の割合は2014年に42％だったが、10年後の昨年は32％と10ポイント減少した。IFSは「若い男女が一緒に暮らす場合が少なくなり、規則的に性交渉を持つことが少なくなった」と分析した。

これとともに、専門家は性交渉減少の最大の原因として「電子アヘン」と呼ばれるデジタル機器の拡散を指摘した。報告書は、2010〜2015年に思春期を過ごした世代がスマートフォンとSNSの拡散の影響で十分な社会化に至ることができなかったと指摘した。

テキサス大学社会学科のマーク・レグネロス（Mark Regnerus）教授は「人々が他人と共に過ごしていた時間をデジタル習慣に置き換えている」とし「私たちは互いにますます無味乾燥で退屈な存在になっていっている。このような人間関係の断絶は結局、社会統合を阻害する深刻な結果をもたらす可能性がある」と指摘した。