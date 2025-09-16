ボクシング2階級制覇の世界王者が死去、46歳 現役時代からうつ病公表、自宅で発見 英出身
イギリス出身の元プロボクサー、リッキー・ハットン氏が死去した。４６歳だった。スーパーライト級とウェルター級の２階級で世界チャンピオンに輝いたハットンが１４日、英マンチェスターにある自宅で亡くなっているのが発見された。
ＢＢＣのボクシングコメンテーターであるスティーブ・バンスによると、ハットンは１２日に予定されていたジムでの練習に姿を見せず、翌日にボルトンで行われるはずだった試合にも来なかったため、その健康状態が心配されていたという。
通報を受けた警察が１４日午前６時４５分頃に遺体を発見したというが、不審な点はなかったとされている。
ハットンはその１５年間のキャリアの中、４８試合中４５試合で勝利、コンスタンチン・チューとホセ・ルイス・カスティージョから世界王者の座を奪った。
うつ病を患っていることを公言していたハットンは２０２１年、ビチェスラフ・センチェンコ戦での敗北を最後に現役を引退したが、２０２２年にはマルコ・アントニオ・バレラとのエキシビションマッチでリングに復帰、今年の１２月にはドバイでのエイサー・アル・ダーとの試合が予定されていた。
（BANG Media International／よろず～ニュース）