イギリス出身の元プロボクサー、リッキー・ハットン氏が死去した。４６歳だった。スーパーライト級とウェルター級の２階級で世界チャンピオンに輝いたハットンが１４日、英マンチェスターにある自宅で亡くなっているのが発見された。



【写真】笑みを浮かべる在りし日のリッキー・ハットン氏

ＢＢＣのボクシングコメンテーターであるスティーブ・バンスによると、ハットンは１２日に予定されていたジムでの練習に姿を見せず、翌日にボルトンで行われるはずだった試合にも来なかったため、その健康状態が心配されていたという。



通報を受けた警察が１４日午前６時４５分頃に遺体を発見したというが、不審な点はなかったとされている。



ハットンはその１５年間のキャリアの中、４８試合中４５試合で勝利、コンスタンチン・チューとホセ・ルイス・カスティージョから世界王者の座を奪った。



うつ病を患っていることを公言していたハットンは２０２１年、ビチェスラフ・センチェンコ戦での敗北を最後に現役を引退したが、２０２２年にはマルコ・アントニオ・バレラとのエキシビションマッチでリングに復帰、今年の１２月にはドバイでのエイサー・アル・ダーとの試合が予定されていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）