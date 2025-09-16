タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月16日、放送。今回は、新鮮な魚介を中心にボリュームある定食が楽しめる東京都目黒区の和食店が登場します。

同店では、高級なカンパチ、ノルウェー産トロサーモン、本マグロなど5〜6種類の刺し身と、ブランド豚である甲州富士桜ポークのトンカツ250〜300グラムがセットになった「刺身盛り合わせと富士桜ポークとんかつ定食」（3500円※ランチ価格）が人気。

そのほか、ノルウェー産の銀だらを使った「銀だら定食」（2090円※ランチ価格）、「銀だら定食」に刺し盛りが付く「九絵定食」（2200円※ランチ価格）、注文を受けてからさばく「あじフライ定食」（1760円※ランチ価格）、エビ2匹をくっつけて揚げた「エビフライ定食」（2000円）など、フライ系も充実しています。

番組では、料理全般を担当する70代の店主のおいしい料理を提供しようとするこだわりや、店への思い、そして店主の家族の姿なども紹介されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、小倉優子さん、福留光帆さん、お笑いトリオ「3時のヒロイン」がゲスト出演します。

