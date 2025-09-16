¡ØTHE LAST PIECE¡ÙRUI¡¢¡ÈNewYorkCity vibes¡É·È¤¨ºÇ½ª¿³ºº¤Ø¡¡YUTA¡Ö¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ´ë²èVol.7¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.7¤Ç¤Ï¡¢RUI¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎËÜÊÔ¡Ö#11¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ä¤¤¤Ë¡ÈºÇ½ª¿³ºº¡É¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖGreen Light¡×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤È¤Æ¤â¥×¥í°Õ¼±¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡Û¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡Û¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ë¤ê¤ç¤ó¤ê¤ç¤ó¡Êº´Æ£ÎÃ»Ò¡ËÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØTHE FIRST¡Ù¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚRUI¡Ûº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈNewYorkCity vibes¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡YUTA¤¬´¶¼Õ¡ÖÈà¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡»¡»Ã´Åö¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡ÛNewYorkÃ´Åö¡£
¡½¡½¡Ö²ù¤·¤¤½Ö´Ö¡×¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡ÛNewYorkCity vibes¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÄ°¤¯³Ú¶Ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚRUI¡ÛCentral Cee¡ÖUK RAP¡×¡£ºÇ¶áÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ª¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤«¤é¡£
¡½¡½¾Íè¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ï¡£
¡ÚRUI¡Û²»³Ú¤ÇÁ´¤¹¤Ù¤òÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¤³¤È¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTHE FIRST¡Ù¤ÇSKY-HI¤Ë¡È¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÉRUI¡£Åö»þ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤È¼þ°Ï¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ4Ç¯¤Î·îÆü¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢É½¸½ÎÏ¤Ë¤â¤¤¤Ã¤½¤¦Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÈNewYorkCity vibes¡É¤ò·Ç¤²¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿RUI¡£¤½¤ó¤ÊRUI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YUTA¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÁ´Éô¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤¹¤®¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ä¡¢Ã¯¤«¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢RUI¤Î¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë²¹¤«¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
