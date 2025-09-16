°ËÌîÈø·Å¡¢¡ÈÇ¼ª¥á¥¤¥É¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂåºÎï¤¹¤®¡×¡¡Hey! Say! JUMP¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈ¿±þ
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ÊÁ°¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇ¼ª¥á¥¤¥É¡É»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û°ËÌîÈø·Å¡¢ÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡ÈÇ¼ª¥á¥¤¥É¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡°ËÌîÈø¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÊÁ°¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿Ç¼ª¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂåºÎï¤¹¤®¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Ã¡ª¤Ê¤í¤¦¤«¤Ê¡£¡£¡£¡×¡¢È¬²µ½÷¸÷¤Ï¡Ö¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡¢Í²¬Âçµ®¤Ï¡Ö¤ªÁÝ½ü¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤ËX¤Ç¤ÏÌù¹¨ÂÀ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡¢¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤ÃÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ä¾Ð¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
