◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で右翼線二塁打を放ち、3試合連続安打をマークした。

マンシーの18号ソロで2─1と勝ち越し、なおも1死一塁で迎えた5回の第3打席、相手先発左腕・スアレスに対し1ストライクからの2球目、外角に沈むカーブに上手くバットを合わせ、一塁線を破る二塁打で二、三塁に好機を拡大した。

次打者・ベッツがきっちりと中犠飛を放ち、2打席連続の犠飛でリードを広げた。

初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスに対し、フルカウントから見逃し三振。3回1死三塁の第2打席は四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録した。

一発が出れば、ベーブ・ルースらに次いで史上6人目の2年連続50号に到達する。2試合ぶりのアーチに期待がかかる。

また、大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日で16日（同17日）のカード2戦目での先発が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーとの直接対決に注目が集まっている。