¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿ºÝ¤ÎÌ¼¤¿¤Á
¡¡2009Ç¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤ÎÆ£ËÜ¤ÈÌ¼¤Î»Ñ¤äÄ¹ÃË¤È°ì½ï¤ËÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¡¹¤òÅÙ¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯8·î¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤¬¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
10ºÐ¡õ5ºÐ¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯9·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¡¢Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤À¤È¤Ê¤¼¤«¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¡¡Ä¹½÷¤È¼¡½÷¡¢2022Ç¯¡¡Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¡¢²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¤Ç¤â¿ÍÀ¸Áá¤¯¤Æ¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËºÊ¤ÎÆ£ËÜ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿Â¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤ÎÂ¤¬¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡¼¾ù¤ê¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ ¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤¤½ê¼è¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë