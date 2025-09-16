モデルでインフルエンサーの阿部なつき（25）が15日、Instagramを更新。スタイル際立つ白のノースリーブニットで、高級ホテルのカフェを満喫する姿に反響が寄せられている。

【映像】過去の水着ショットや胸元あらわなワンピース姿

身長160cm、バスト82・ウエスト54・ヒップ84という抜群のプロポーションから、"令和の峰不二子"と呼ばれている、阿部。これまでにも、Instagramで、水着モデルを務めた際のオフショット動画や胸元露わな白のミニ丈ワンピース姿でタイ・バンコクの夜景を満喫する様子などを公開してきた。

2025年9月15日のにはおよそ1カ月ぶりにInstagramを更新。「秋の気分。お仕事やなんやで忙しくて、、久々の投稿になっちゃった。おしゃれして、お出掛けしてひさびさに写真撮りました、、」と、高級ホテル・Fairmont TOKYOのカフェで白のノースリーブニットを身にまとい、美しいスタイルを披露している。

この投稿にファンからは「綺麗じゃの〜恐るべし峰不二子」「別次元の美しさ」「美人すぎるやないかい！お仕事お疲れ様です」「なつきちゃんの秋の装いがステキです」「気品と愛くるしさ両方を持つ、稀有なモデル…」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）