¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¡È¾ï½¬ÅªÅÒÇî¡É¤Î¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¡¡½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¾ï½¬Åª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁ±µ®Èï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ÅÒ¤±¶â¤ÎÁí³Û¤Ï5²¯±ß°Ê¾å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡Ö»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ï°ãË¡¤À¤È¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£