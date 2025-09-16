【CLEAN OCEAN ACADEMIA】 10月 全国展開予定

BANDAI SPIRITSは、プラモデルのリサイクル活動を通して、海洋プラスチック問題や資源の再活用について学ぶ授業「CLEAN OCEAN ACADEMIA」を10月より全国で展開する。

「CLEAN OCEAN ACADEMIA」は、海洋プラスチックごみを一部配合したプラモデルの組み立て体験や動画を通して、サステナビリティに対する生徒自身の考えを育む無償の授業パッケージ。教材は小学校向けで、推奨学年は小学4年生となっており、「CLEAN OCEAN ACADEMIA」公式サイトにて、9月16日11時より10月以降の授業について、申込みの受付が開始された。

BANDAI SPIRITSは、2021年から「ガンプラリサイクルプロジェクト」や「ガンプラアカデミア」などのサステナビリティ活動を継続して行なってきた。同社は、これまで実施してきたプロジェクトとも連携しながら、持続可能なものづくりへの関心を高める活動の一つとして展開していくとしている。なお、本取り組みは、環境省が主導する「令和７年度ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業」に採択されている。

「CLEAN OCEAN ACADEMIA」概要

推奨学年：小学4年生

※教材は小学校向けだが、学校や環境団体など、公的機関や専門機関からの申込みも可能。

教科：社会科の「人々の健康や生活環境を支える事業」のごみ処理事業の発展と「美化活動やSDGs学習の発展」などに活用できる。

教材：学習指導案、動画視聴用ID、ワークシート、組み立て体験用プラモデル（全て無償）

【授業内容案】

オンデマンド配信動画と指導案PDFを参照しながら、実際に再資源化したプラモデルの組み立てを実施し、体験を通して、環境問題やSDGsについての理解を深めるとともに自分事として意識を拡げる。

・授業で使用する組み立て体験用プラモデル

名称：プラノサウルス ヴェロキラプトル 海洋プラVer.

パーツ数：23

パーツサイズ：201mm

（組み立てには、ニッパーなどの工具や接着剤は不要）

【申込み方法】

「CLEAN OCEAN ACADEMIA」公式サイトにて、10月以降の授業について9月16日11時より受付開始。

※日程やその他の条件によりお受けできない場合もございます。

※詳細は公式サイトよりご確認ください。

【プラモデルを通じたサステナビリティ活動について】

BANDAI SPIRITSのプラモデル生産工場「バンダイホビーセンター」（静岡市）では、従来のプラスチックに代わる次世代素材の導入や、リサイクル素材の活用など、持続的なものづくりの推進に積極的に取り組んでいる。

ガンプラのランナーを回収し、循環型社会の形成に貢献していくことを目指す「ガンプラリサイクルプロジェクト」は2021年4月に開始。3月までの累計で116トン以上のランナーを回収し、リサイクルしている。

「ガンプラアカデミア」は、持続可能なものづくりへの関心を高めキャリア教育としても活用されることを目的に、全国の小学校へ提供している無償の授業パッケージ。2021年10月に開始され、9月までの累計で小学校約12,000校、児童85万人以上に実施された。

「ガンプラリサイクルプロジェクト」によりリサイクル材で成形した「エコプラ」

「ガンプラアカデミア」組み立て体験の様子

