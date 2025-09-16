テレビ神奈川（tvk）の情報番組「猫のひたいほどワイド」（月〜木曜午後12時、猫ひた）の番組内で、10周年企画として30日から毎週火曜日に放送のドラマ「#神奈川に住んでるエルフの『どきどき！エルフどき！』」（#かなエル）のエンディングテーマ4曲が16日、発表された。

「猫ひた」に出演中の若手タレントで構成する「誠実」「丁寧」「真心」の精神で、体当たりの潜入リポートを展開する集団「猫の手も借り隊」（借り隊）のメンバーがエルフと人間を演じるが、4曲ともにキャストが歌って踊るオリジナル楽曲となった。

「No.1 神奈川〜エルフも人間も皆、県民〜」は、吉高志音（26）が演じる横浜のエルフ、「猫ひた」OBの赤澤遼太郎（28）が演じる川崎の人間が歌唱する。神奈川の魅力や“あるある”を横浜＆川崎デュオがポップに発信！長命なエルフならではの歌詞もポイントだ。

「夢見るBay Dreamers」は、「No.1 神奈川〜エルフも人間も皆、県民〜」の2人に、朝田淳弥（28）が演じる茅ケ崎のエルフも加わる。神奈川を舞台に恋愛を歌ったドラマチックな1曲で、情熱的な歌詞とダンスにも注目だ。

「もっと！もっと！地元！」は、THE SUPER FRUIT田倉暉久（21）が演じる横須賀のエルフ、畠山理温（20）が演じる相模原のエルフ、赤羽流河（23）が演じる町田のオークが歌う。横須賀、相模原、町田が“地元愛”を歌ってコラボレーションする、キュートで愉快に歌って踊る姿も見どころだ。

「K・N・G☆daBlues」は、キャスト全員で届けるハーモニー。心地よいサウンドとともに、エルフたちの“ぬくもり”が感じられるナンバーとなった。

作詞は、監督、脚本を務める、お笑いタレント、俳優で脚本、演出までこなす吉田ウーロン太（47）が中心に行った。振り付けは、コレオグラファー・ダンスプロデューサーのYOKO氏率いるダンスエンターテインメント・プロダクション「HIGH ENERGY」が担当。tvkのバラエティー番組「戦国鍋TV」など、幅広いジャンルでダンスを提供してきたチームが、楽曲をより魅力的に演出する。

「#かなエル」は、SNSで人気を集め、コミックELMO（マイクロマガジン社）で連載中の、鎧田氏原作の神奈川県ご当地漫画「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化作品。神奈川県内各地で普通に暮らす「横浜のエルフ」と、彼らをほっとけない「川崎の人間」が織りなす物語の世界観を生かし、横浜、横須賀、茅ケ崎、相模原のエルフがパーソナリティーを務める、原作にはないラジオ番組を舞台にした5分のシチュエーションコメディードラマを制作、放送する。

ドラマでは、異世界のエルフの森を追われ、今は神奈川県に住むエルフたちが、すっかり令和の現代になじみ「人間と仲良くなりたい」と、ラジオ番組「どきどき！エルフどき！」を立ち上げる様子を描く。ディレクターは川崎の人間、ADは町田のオークが務め、同県内各地から公開生放送に取り組むが、長命なエルフたちが、それぞれ住んでいる神奈川県内地域愛満載のラジオ番組は、いつもどきどき…果たして神奈川に住んでるエルフたちは人間と仲良くなれるのか。その行方を描く。

「#かなエル」は、午後12時から同30分の「3局ネット枠」で放送するため、同番組を放送中のチバテレ・テレ玉でも視聴できる。アニメも、神奈川県出身の声優陣を起用し12月から「猫ひた」内で放送をスタートする。

また、ドラマの放送開始前ながら、早くもイベントの開催が決定。12月24日、25日に横浜市内の関内ホールで開催する。