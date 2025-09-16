散歩中のゴールデンレトリバーさんの写真を撮った結果…。思わず笑顔になってしまう躍動感あふれる光景は記事執筆時点で168万回を超えて表示されており、6.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お散歩中の大型犬→楽しくなりすぎてしまい…思わず笑ってしまう『まさかの瞬間』】

Xアカウント『@i7u1v』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「イブ」くんのお姿。

飼い主さんがイブくんとお散歩中に何気なくそのお姿を撮影してみたところ、想像以上に躍動感あふれる光景を激写することに成功したといいます！

思わず笑顔になる『躍動感あふれる光景』に反響

その光景はというと…イブくんがまるでアニメの一コマのように完全に宙に浮いた状態！まるでお耳が羽根になったかのように、飼い主さんの身長に並ぶほどの高さまで跳ね上がっていたのだそう。

この投稿には「最終回の一コマ」「楽しそうですごく良い写真」「昭和のアニメ感ある」「元気出ました」「可愛い」「映画のワンシーンのようで大好き」「躍動感がすごい」など多くのコメントが寄せられています。

中身は人間…？

『大型犬としての自覚を持って欲しい』とご家族に懇願されながら、毎日幸せな日々を過ごしているというイブくん。甘えん坊でわんぱく、楽しいことも美味しいものも大好きな男の子。

『楽しい』『嬉しい』にあふれた幸せなイブくんの暮らしぶりは、たくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@i7u1v」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。