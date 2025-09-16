全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、9月18日から24日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は9月17日から23日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島・名古屋/中部線、大阪/伊丹〜熊本線、札幌/千歳〜根室中標津・釧路線、福岡〜対馬・宮崎線、沖縄/那覇〜宮古線、石垣〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜札幌/千歳・オホーツク紋別・根室中標津・広島・岩国・山口宇部・鳥取・高知・佐賀・熊本・宮崎線、大阪/伊丹〜鹿児島線、札幌/千歳〜新潟・静岡線、名古屋/中部〜福岡・長崎・宮崎線、福岡〜沖縄/那覇線、沖縄/那覇〜鹿児島線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。