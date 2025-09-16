ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤òÌÀ¤«¤¹¡ª¡ÖºÇ½é¤ËÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¡×
¤³¤Î²Æ¤ËJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¡£
¿ÈÄ¹192cm¤ò¸Ø¤ë21ºÐ¤ÎÂç´ï¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¹â°æ¤ÏÂÄì¶ÚËì±ê¡ÊÂÄìç§Ëì±ê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹â°æ¤¬¸½¾õ¤äÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È³°¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áá¤¯²ø²æ¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ë¥ê¥Ã¥Á¡¼¡£ºÇ½é¤ËÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Î±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ò¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï»Ò¶¡¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡ËËÍ¤â¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê¥½¥é¥ó¥±¤Ï¥Ê¥ë¥È¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ë¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Å²ìÅã»Ò¤È¤Ï¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Á¡¼¤³¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡£28ºÐ¤ÎÈà¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¤¦¤ÄÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿·²ÃÆþ¤Î¹â°æ¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤«¡£
28ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥½¥é¥ó¥±¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¡£
Æ±¤¸¤¯¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¹â°æ¤Ï¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÎºîÉÊÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖAttack on Titan¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¡ÖVery popular¡×¤ÊºîÉÊ¤À¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£