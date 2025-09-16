¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ä¤ó¡×Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤ê¤ç¤¦¡¢Èà½÷»£±Æ¡© Æ÷¤ï¤»¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤ê¤ç¤¦¤Î¥Ç¡¼¥È¡© ¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ä¤ó¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤À¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤¬»£¤Ã¤¿¤ó¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¡ÖÈà½÷ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡¢¡¢¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¹¬¤»¤«¤è¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ê¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡ÖÈà½÷ÌÜÀþ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡¢¡¢¡×¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ä½ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÌÚ±¢¤ÇºÂ¤ë¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤ËµíÆýÉ÷¤ÎÇò¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤¬¹¤¬¤ëÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×8Æü¤Ë¤Ï¾å³¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈà½÷¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤«¤Ê¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹¹¤Ë¤Ô¤«¤Ô¤«¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
