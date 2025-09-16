トヨタ新「“3列7人乗り”ミニバン」発表！ 豪華な「専用エアロ」×本革使用の“高級感ある内装”の「4WD仕様」！ 「リッター22キロ」の低燃費＆便利な「パワースライドドア」も魅力の「ノア」最上級モデルとは？

進化した最高級モデルとは？

トヨタは2025年9月2日、ミニバン「ノア」の一部改良モデルを公表し、同日より発売しました。

今回の改良では、ボディカラーやグレードの整理を行い、一部のオプションを標準装備化するなど、小規模ながら商品力を高める内容となっています。

そのなかでも注目を集めるのは、最も高価なモデルがどのような仕様なのかという点です。

豪華な専用エアロがカッコイイ！ 最高級モデルの仕様とは？

初代ノアは2001年に姉妹車の「ヴォクシー」と同時に登場しました。

落ち着いた雰囲気を持つノアに対し、ヴォクシーは個性の強いフロントマスクを採用し、両車のキャラクターは明確に分けられてきました。

当初は販売チャネルも分かれており、ヴォクシーはネッツ店、ノアはカローラ店で取り扱われていましたが、2020年5月からは全店舗で全車種を扱う体制へと移行しています。

現行型は2022年1月に約8年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けて登場した4代目で、すべてのグレードが3ナンバーサイズに統一されました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表した「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2025年7月の販売台数は7768台を記録し、ノアは8位（軽自動車除く）にランクインしています。

今回の一部改良では、ボディカラーを4色に絞り込み、オプション内容の見直しや一部装備の標準化を実施。

グレード体系も整理され、ZとGグレードが廃止されました。

さらに、福祉車両（ウェルキャブ）には省スペースのショートスロープ仕様が追加されています。

ラインナップの中で最も高価なモデルとなるのが「HYBRID S-Z E-Four」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×高1925mmで、ホイールベースは2850mm。

外観ではエアロ専用フロントバンパーやフロントグリル（スモークメッキ＋メッキ）、ブラック塗装のフードモールディング、LEDフロントフォグランプエアロパーツを装備。

足元には、16インチのミディアムグレー塗装アルミホイールを採用しています。

ボディカラーは全4色から選択可能です。

インテリアはブラック基調で、シートレイアウトは3列シート7人乗り。

合成皮革とファブリックを組み合わせたシートは、2列目にキャプテンシートを採用し、大型サイドテーブルやアームレストを標準装備するなど快適性を重視しています。

ステアリングには本革巻きホイールを採用。マルチインフォメーションディスプレイは7インチで、下位グレードよりも大きな画面を備えます。

また、両側にワンタッチスイッチ式パワースライドドアを標準装備。ETC2.0ユニットや10.5インチディスプレイオーディオPlusも従来のオプションから標準に格上げされました。

さらに、ハイブリッド車には窓を閉めたまま外部給電が可能なアタッチメントを標準搭載し、S-Zグレードにはデジタルインナーミラーのオプションも用意されています。

快適装備としては、運転席と助手席にシートを素早く温める「快適温熱シート」を搭載。寒冷地での利用に重宝されそうです。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備。

高度運転支援システム「トヨタ チームメイト」に含まれる「アドバンスト パーク」はパノラミックビューモニターとのセットオプション、「アドバンスト ドライブ」は渋滞時支援機能としてオプション設定されています。

パワートレインは、1.8リッター直列4気筒エンジンに前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。

電気式4WDシステム「E-Four」による駆動で、WLTCモード燃費は22.0km／Lを実現しています。

なお、HYBRID S-Z E-Fourの価格は414万9200円（消費税込み）で、最も安価な「X 2WD」（283万300円）と比べると131万8900円の差があります。