PSG¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ª¥é¥°¥Ó¡¼¤òÌÏÊï¡ÖÃ¯¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¸«¤¨¤ë¡×
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÈá´ê¤À¤Ã¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿PSG¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ë¼éÈ÷°Õ¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¹â¤ß¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
²¤½£²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿PSG¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥ó³«Ëë4Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¡£
14Æü¤ÎÂè4ÀáRC¥é¥ó¥¹Àï¤Ë¤â2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥Ç¥×¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØLeParisien¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹¤¤´Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
Á°È¾¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ªÁ´¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶½Ì£¿¼¤¤ÁªÂò»è¤À¤È»×¤¦¡£
¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÃ¯¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤é´°àú¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¸åÈ¾¤ÏÉáÄÌ¤Ë¸«¤¿¡×
¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡´ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤òÌÏÊï¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢PSG¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤â¥é¥°¥Ó¡¼Åª¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ïº¸ÏÓ¤ò»°³Ñ¶Ò¤ÇÄß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ç¹üÀÞ¤·¤¿¸Ä½ê¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤¿¤á¡£