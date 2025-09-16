¡Ö¡ØÉÔÎÑ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡Ä¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢ºÊ¤È¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤Ë¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤ÎµÄÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È¿©»ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢ºÊ¤È¡Ö¡ØÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡×
ÀèÆü¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÍ¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤³¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤ÎµÄÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö·ëÏÀ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ç´Ø¤ï¤é¤óÊý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¤§¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤í¤Æ¡×¡Ö¤½¤ÎÏÃÂê¤Ï¤¨¤°²á¤®w¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯É×ÉØ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏÃÂê¤¬ÉÔ²º¡×¡ÖÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖÌµ±ï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤È¡ØÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»öÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£
¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×º£²óÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¤ÎÅê¹Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¡É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
